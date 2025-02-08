9 جثث على الطريق.. ننشر أسماء ضحايا حادث الطريق الدائري في المنيا - صور

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جثث منثورة وسيارات محطمة.. توجيه عاجل من محافظ المنيا بعد مصرع 9 في حادث

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المنيا-جمال محمد:

حصل مصراوي على أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الدائري في مركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، مما أسفر عن مصرع 9 أشخاص.

وضمت أسماء المصابين : محمد نجاح ناجح، 31 عاما، شعبان رمضان محمد، 46 عاما،

محمد رمضان محمد، 43 سنة، عبدالله ضاحي محمد، 32 سنة، علي رجب علي، 32 عاما، محمد حمدي عبدالغني، و3 آخرين مجهولي الاسم والعنوان جار التعرف عليهم، وغالبيتهم عمال يومية يقيمون قرية طوة.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل تريلا وسيارتين ربع نقل بالطريق الدائري بمركز سمالوط، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع 9 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفيات سمالوط النموذجي،و جراحات اليوم الواحد.

وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وتم التحفظ على السيارات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.