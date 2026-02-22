كتب - أسامة علاء الدين:

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أول اجتماع موسع له مع رؤساء المدن والمراكز والأحياء، لبحث آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، ووضع خارطة طريق واضحة لمواجهة التحديات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، إلى جانب رؤساء المدن والأحياء.

خدمة المواطن معيار التقييم

أكد المحافظ في مستهل اللقاء أن خدمة المواطن تمثل الهدف الأساسي للجهاز التنفيذي، مشددًا على أن معيار تقييم الأداء الحقيقي هو التواجد الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين.

ووجّه بضرورة إحكام منظومة الانضباط الإداري داخل دواوين مجالس المدن، وتفعيل ميكنة نظام الحضور والانصراف لضمان انتظام العمل وسرعة إنجاز الخدمات.

كما شدد على ضرورة تحمل كل رئيس مدينة مسؤولياته كاملة خلال المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن من لا يستطيع أداء مهامه على الوجه الأكمل فعليه إفساح المجال لغيره.

تفعيل الثواب والعقاب وجولات مفاجئة

أعلن المحافظ تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، من خلال تحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين بحزم، موضحًا أنه سيتابع منظومة الشكاوى بشكل مباشر، إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية مفاجئة لمتابعة مستوى الأداء على أرض الواقع.

تسريع التقنين وتراخيص المحال

تناول الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية، في مقدمتها تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، حيث وجّه المحافظ بتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من فحص الطلبات المستوفاة.

كما أكد أهمية دفع العمل بقانون تراخيص المحال العامة، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين لتشجيعهم على توفيق أوضاعهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أولوية لمشروعات البنية التحتية والرصف

استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، خاصة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا ضرورة إزالة أي معوقات تعطل التنفيذ.

ووجّه بإدراج رصف طريق "طوخ - شبين القناطر" ضمن أولويات الخطة الحالية، مع التنسيق المسبق مع شركات المرافق للانتهاء من الأعمال قبل بدء الرصف، حفاظًا على استدامة المشروعات.

كما ناقش الاجتماع المشروعات المتعثرة بالمراكز والمدن، حيث وجّه المحافظ بإعداد حصر دقيق بالمشروعات المتوقفة ونسب التنفيذ الفعلية لكل مشروع.

دعم كامل للمشروعات ذات الأولوية

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على أهمية تحديد الاحتياجات الفعلية لكل مدينة من الدعم الفني أو الإداري أو المالي من ديوان عام المحافظة، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة من الاعتمادات المتاحة، مؤكدًا أن المحافظة ستقدم الدعم الكامل للمشروعات التي تمس الاحتياجات المباشرة للمواطنين.