"حظر البيك أب".. قرار عاجل من محافظ المنيا بعد حادث دائري سمالوط

المنيا-جمال محمد:

أصدر اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بيانا من قليل، شدد خلاله على تفعيل قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ الذي يحظر استخدام سيارات ربع النقل (البيك آب) في نقل المواطنين والإسراع في الانتهاء من منظومة استبدال البيك أب بميكروباص كوسيلة آمنة ومريحة للمواطنين.

وبحسب بيان المحافظ، فإنه كلف رؤساء المراكز وكافة الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف و الطرق السريعة والصحراوية وداخل المدن لمنع استخدام سيارات البيك أب في نقل الركاب لعدم تعرضهم للخطر والحد من حوادث الطرق التى ينجم عنها العديد من الإصابات والوفيات وخاصة بين اهالى القرى والعمالة غير المنتظمة والمتاجرة بحياتهم والمغامرة بأرواحهم .

وكان اللواء كدواني منذ أغسطس الماضي وبعد أقل من شهر من توليه مهام مسئوليته قد أعلن فتح باب التقدم لإحلال السيارات ربع النقل إلى ميكروباصات وبدء تطبيق منظومة الاستبدال تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير أقصى وسائل الأمان للمواطنين خلال تنقلاتهم بالمواصلات العامة والخاصة .

وفي وقت سابق، أطلق المحافظ مبادرة تبديل سيارات البيك اب بجميع المراكز والقرى حفاظا على أرواح المواطنين وتوالت المناشدات والتحذيرات لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد السائقين المخالفين لقرار حظر استخدام سيارات ربع النقل، وذلك للقضاء هذه الظاهرة التى تهدد حياة المواطنين وتسئ للمنظر الحضاري بقرى ومدن المحافظة.

يذكر أن محافظة المنيا شهدت صباح اليوم حادث تصادم بين 3 سيارات ( تريلا و 2 ريع نقل) بالطريق الدائري بمركز سمالوط، مما أسفر عن مصرع 9 عمال.

اقرأ أيضاً...

جثث منثورة وسيارات محطمة.. توجيه عاجل من محافظ المنيا بعد مصرع 9 في حادث

9 جثث على الطريق.. ننشر أسماء ضحايا حادث الطريق الدائري في المنيا - صور