6 سيارات إطفاء تُسيطر على حريق بالقناطر الخيرية

كتب : علاء عمران

10:08 م 22/02/2026

أرشيفية

كتب - أسامة علاء الدين:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل محل لبيع المراتب بقرية شلقان التابعة لمدينة القناطر الخيرية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

بلاغ وانتقال فوري للأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل محل مراتب بقرية شلقان. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.

ماس كهربائي وراء الحريق

وبالمعاينة الأولية والفحص، تبين اندلاع الحريق داخل محل مراتب يقع بجوار الوحدة المحلية بشلقان التابعة لمدينة القناطر الخيرية، وتشير التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي.

6 سيارات إطفاء تحاصر النيران

دفعت قوات الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المناطق والمحال المجاورة، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تحريات لكشف الملابسات

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

