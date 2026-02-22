إعلان

خدم الكنيسة 29 عامًا.. البطريركية بالإسكندرية تنعى القمص تادرس عطية الله

كتب : محمد البدري , محمد عامر

09:43 م 22/02/2026

البابا تواضروس والقمص تادرس عطية الله

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

نعت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية القمص تادرس عطية الله إبراهيم، كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والأمير تادرس بمطار النزهة، الذي تنيح اليوم الأحد عن عمر ناهز 63 عامًا، بعد خدمة كهنوتية استمرت قرابة 29 عامًا.

ووفقًا لبيان صادر عن البطريركية، وُلد الأب الراحل في 9 أغسطس 1963، وسيم كاهنًا في 7 سبتمبر 1997 بيد قداسة البابا شنودة الثالث، ونال درجة القمصية في 16 أكتوبر 2021 بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.

مسيرة علمية وخدمية مميزة

أوضح البيان أن القمص تادرس عطية الله إبراهيم كان له العديد من المؤلفات في مجالات اللاهوت والعقائد والأسرة، كما عمل أستاذًا لمادة العهد الجديد بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية، وأسهم في إعداد أجيال من الدارسين والخدام.

تفاصيل الوفاة والإجراءات القانونية

وكان القمص تادرس عطية الله، كاهن كنيسة مارجرجس المطار وأستاذ العهد الجديد بالكلية الإكليريكية، قد لقي مصرعه إثر سقوطه من طابق علوي داخل أحد العقارات بمنطقة محرم بك.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل الجثمان لتحديد أسباب الوفاة.

الكنيسة الأرثوذكسية تادرس عطية الله

