المواعيد الجديدة لغلق الكافيهات والمطاعم والمحلات في أسوان خلال شهر رمضان

أسوان - إيهاب عمران:

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع مسئولي الجهات المعنية لتطبيق التوقيتات الجديدة لمواعيد غلق المحال العامة خلال شهر رمضان المعظم وإجازة عيد الفطر المبارك.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووفقاً لقرار الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، على أن تكون التوقيتات الجديدة إعتباراً من يوم السبت الموافق الأول من شهر مارس المقبل، ويستمر حتى نهاية إجازة العيد.

وأشار كمال إلى أنه وفقاً للقرار ستكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية ، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال الفترة المحددة يومياً الساعة الثانية صباحاً لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر هذا العام 1446، وذلك استثناءً من المواعيد المعمول بها وفقًا لقرار اللجنة رقم 456 لسنة 2020 ، مع إستمرار خدمة "التيك أواى"، وخدمة التوصيل للمنازل على مدار الـ 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تقوم الورش داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

وأوضح أنه لا يخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحلات مثل محلات بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.