وفد من هيئة الرعاية الصحية يتابع مستوى الخدمات بمجمع الإسماعيلية الطبي

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

أجرى وفد من قيادات هيئة الرعاية الصحية جولة تفقدية اليوم داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة وضمان توفير أفضل رعاية صحية للمنتفعين، في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل.

شارك في الجولة عدد من قيادات الهيئة، من بينهم الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي للشؤون الفنية والمتابعة، إضافة إلى الدكتور محمد سامي حامد، مساعد المدير التنفيذي لشؤون التشغيل وتنمية الموارد، والدكتور محمد السنافيري، مساعد المدير التنفيذي لتطوير وتقييم الخدمات الإكلينيكية، إلى جانب عدد من المسؤولين بالهيئة.

شملت الجولة زيارة عدد من الأقسام، منها العيادات والطوارئ، إلى جانب متابعة أقسام الخدمات مثل مخازن المستلزمات الطبية، المطبخ، وإدارة النفايات الطبية. كما قام الوفد بمراجعة انتظام سير العمل في إدارة الموارد البشرية، والمطالبات المالية، ونظام التسجيل الإلكتروني، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة وفق أعلى معايير الجودة.

أكدت الهيئة أن هذه الجولات تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز الرقابة والمتابعة الدورية على المنشآت الصحية، مما يسهم في تحسين الأداء وضمان استدامة الخدمات الصحية، في إطار التزام الدولة بتقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين.