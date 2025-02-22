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الشمس الصغيرة لم تغادر السماء.. موجة من الطقس السيئ تجتاح الإسكندرية- صور

02:53 م السبت 22 فبراير 2025
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الإسكندرية – محمد عامر:

تشهد الإسكندرية، اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية إذ يسود طقس بارد ونشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصل حد الصقيع منذ بدء شهر أمشير.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية، بين 14 درجة مئوية للعظمى و12 للصغرى، فيما بلغت سرعة الرياح 24 كيلو متر/ الساعة، وبلغت نسبة الرطوبة لـ 45%.

وتتزامن موجة الطقس السيئ مع نوة الشمس الصغيرة والتي كان من المقرر أن تنتهي منذ يومين، وفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية إلا أنها بدأت متأخرة عن موعدها ومازالت مستمرة.

وسميت النوة بهذا الاسم لأن الشمس تسطع فيها بقوة حتى خلالها لحظات هطول الأمطار، وتتسبب في ارتفاع أمواج البحر وارتباك حركة الصيد والملاحة، ويعقبها نوة السلوم.

ومن جانبها، أكدت الهيئة العامة بميناء الإسكندرية انتظام حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

وتواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تحسبًا لهطول أمطار.

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