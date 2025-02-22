لغز في قنا.. جثتان في الشارع لشابين بعد صعق كهربائي غامض

قنا- عبدالرحمن القرشي :

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثتي شخصين بهما صعق كهربائي في ظروف غامضة بأحد شوارع مدينة الوقف، شمالي محافظة قنا، وتم إيداع الجثتين داخل مشرحة مستشفى الوقف المركزي.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثتي عاملين في أحد شوارع المدينة وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى.

وبعد الفحص تبين العثور على جثتي م.، يبلغ من العمر 30 عامًا، عامل، من الوقف، وز.ع، يبلغ من العمر 42 عامًا، من الشيخ علي، بهما صعق كهربائي في ظروف غامضة حتى الآن تُجرى التحقيقات للكشف عن مكان الواقعة والسبب.

جرى إيداع الجثتين داخل مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.