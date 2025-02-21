بالصور.. محافظ أسوان يفتتح معرض أهلاً رمضان فى أبو سمبل

ظاهرة فلكية نادرة.. غدًا الشمس تُشرق على وجه رمسيس الثاني في أبو سمبل

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، معرض "أهلاً رمضان" في مدينة أبو سمبل السياحية بمقر الشركة المصرية لتجارة الجملة، والذى يضم كافة السلع الغذائية والاستهلاكية من اللحوم والدواجن والبقوليات والبقالة والخضروات والفاكهة ، وياميش رمضان بتخفيضات تصل لأكثر من 30 %.

وأثناء تفقده لأقسام المعرض بالشركة برفقة القيادات التنفيذية، أشاد المحافظ، بالمشاركة المتميزة لشركاء النجاح من الشركة المصرية لتجارة الجملة ، والتي تدعم 12 معرض "أهلاً رمضان"، وأيضاً مديرية التموين والغرفة التجارية ، و اللذان يساهمان فى دعم 10 معارض ، فضلاً عن 7 معارض أهلية وحزبية.



وأشار إلى أهمية هذه المعارض فى توفير السلع بأسعار مخفضة لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين ، وخاصة من الأسر الأكثر إحتياجاً ومحدودي الدخل.