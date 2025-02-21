ظاهرة فلكية نادرة.. غدًا الشمس تُشرق على وجه رمسيس الثاني في أبو سمبل



أسوان - إيهاب عمران :

تتجه أنظار العالم، غداً السبت، إلى معبد رمسيس الثاني في أبو سمبل لمشاهدة ظاهرة فلكية فريدة، حيث تتعامد أشعة الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني عند شروق الشمس.

تحدث هذه الظاهرة مرتين كل عام، في 22 أكتوبر و22 فبراير، وتعتبر من المعجزات الفلكية التي تعود إلى 33 قرناً مضت.

يقول الأثري أحمد مسعود، مدير آثار أبو سمبل، إن هذه الظاهرة تجسد التقدم العلمي الذي وصل إليه القدماء المصريون في علوم الفلك والنحت والهندسة.