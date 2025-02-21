اليوم.. افتتاح 6 مساجد بعد إحلالها وتجديدها في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت مديرية أوقاف بني سويف، اليوم الجمعة، افتتاح 6 مساجد "بعد إحلالها وتجديدها ورفع كفاءتها بمركزى بني سويف وناصر، بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لتطوير ورفع وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله.

وأشارت مديرية الأوقاف أن المساجد تشمل مسجد مصطفى كامل الغمراوي بمدينة بنى سويف بعد إحلاله وتجديده، ومسجد الإيمان بقرية أشمنت بمركز ناصر بعد صيانته وتطويره، بجانب افتتاح 4 مساجد بقرى مركز بني سويف بعد صيانتها وتطويرها بالجهود الذاتية، وهي مساجد الشيخ إسماعيل بقرية نعيم، و مسجد الرحمن بقرية الدوية، ومسجدي الرحمن وعاقولا البحري بقرية بلفيا.