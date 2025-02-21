المنيا تتصدر الاستجابة للمتغيرات المكانية بنسبة 99.62% (صور)

المنيا - جمال محمد:

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم الخميس، في اجتماع عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من المحافظين ونوابهم عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، من بينها المتغيرات المكانية، وضبط الأسواق قبل شهر رمضان.

أكد محافظ المنيا أن المحافظة احتلت المركز الأول على مستوى الجمهورية في سرعة الاستجابة والتعامل مع المتغيرات المكانية، بنسبة إنجاز بلغت 99.62%، مما يعكس كفاءة المنظومة وجهود الأجهزة التنفيذية في رصد التعديات والتعامل الفوري معها.

وأشار المحافظ إلى أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، مع ضبط النمو العمراني العشوائي من خلال متابعة دقيقة وتنسيق مستمر بين جميع الجهات المعنية.

وأوضح أن إجمالي المتغيرات المكانية التي تم رصدها بلغ 145,229 متغيرًا، تم التعامل مع 144,677 متغيرًا، فيما يجري استكمال الإجراءات بشأن 552 متغيرًا، لضمان السيطرة الكاملة على المستجدات العمرانية وفق القوانين والتخطيط المستدام.

وشهد الاجتماع مناقشة إجراءات إقامة المعارض وضخ المزيد من السلع، مع التشديد على مراقبة الأسواق لضبط الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

حضر الاجتماع الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، ووكيل وزارة الزراعة، ومسؤول المتغيرات المكانية بالمحافظة.