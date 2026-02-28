إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات السبت

كتب : ميريت نادي

10:36 ص 28/02/2026 تعديل في 10:45 ص

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 90 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية السبت 28-2-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4735 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6085 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7100 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8115 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 56800 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81150 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 252376 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 405750 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.81% إلى نحو 5278 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب اليوم سعر الذهب اللحظي سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟
رياضة عربية وعالمية

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟
موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

"لقد حذرناكم".. إيران تهدد أمريكا وإسرائيل بعد بدء الهجوم على طهران
شئون عربية و دولية

"لقد حذرناكم".. إيران تهدد أمريكا وإسرائيل بعد بدء الهجوم على طهران
جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
مدارس

جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق