شهدت منطقة أم بيومي التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا، بعدما عُثر على أسرة كاملة متوفاة داخل شقتها السكنية، في واقعة خلّفت حالة من الحزن بين الأهالي.

إخطار أمني بالعثور على الجثامين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ بالعثور على أربع جثث داخل شقة سكنية بدائرة المركز. وعلى الفور، تم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، وسط حالة من الصدمة بين سكان المنطقة.

انتقال أمني وفحص موقع الحادث

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قليوب، مدعومة بسيارتي إسعاف، إلى موقع البلاغ، حيث فُرض كردون أمني بمحيط العقار لتأمين المكان.

وبالمعاينة والفحص، تبين وفاة شاب يُدعى خليل، يبلغ من العمر 28 عامًا، وزوجته، وطفليهما التوأم (ذكر وأنثى) يبلغان من العمر ثلاث سنوات ونصف، إثر تعرضهم لاختناق حاد نتيجة استنشاق الغاز المتسرب داخل الشقة.

نقل الجثامين وبدء التحقيقات

جرى نقل الجثامين إلى مستشفى قليوب تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثامين عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، مع استعجال تحريات المباحث وسؤال أهلية المتوفين للوقوف على ملابسات الحادث كاملة.