شهدت منطقة الوابورات بجسر الحجر التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر واقعة مأساوية، أسفرت عن مصرع مزارع في بداية العقد السادس من عمره، بعدما حاصرته ألسنة اللهب داخل زراعات القصب.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق في أرض زراعية، ووجود حالة وفاة بموقع الحريق، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى مكان البلاغ لإجراء المعاينة والفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة.

غيبوبة سكر مفاجئة وراء الحريق

وبالفحص تبين أن المتوفى يُدعى محمود فكري، يبلغ من العمر 51 عامًا، ويقيم بقرية المراعزة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أنه كان يقوم بإشعال النيران في مخلفات محصول القصب، إلا أنه تعرّض لغيبوبة سكر مفاجئة أثناء ذلك، ما أدى إلى سقوطه وسط النيران، وعدم تمكنه من الهرب، ليلقى مصرعه متأثرًا بإصابته.

إجراءات قانونية وتحقيقات جارية

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من كافة التفاصيل المحيطة بالحادث.