وفاة لاعب مركز شباب كفر منصور في حادث أليم بطوخ

كتب : أسامة علاء الدين

10:37 ص 28/02/2026 تعديل في 10:37 ص

وفاة الشاب محمد عبدالله ''بدوي''

خيّم الحزن على قرية كفر منصور التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، عقب وفاة الشاب محمد عبدالله "بدوي"، لاعب كرة القدم بمركز شباب كفر منصور، إثر حادث أليم، في واقعة أثارت حالة من الأسى بين أسرته وأصدقائه وأهالي القرية.

مصرع لاعب شاب يهز أبناء القرية

وتلقى أهالي القرية نبأ الوفاة بصدمة كبيرة، حيث لقي محمد عبدالله “بدوي” مصرعه نتيجة حادث أليم، لتنتهي مسيرته الرياضية في عمر الشباب، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة له، والصبر والسلوان لأسرته.

سيرة طيبة داخل الملعب وخارجه

وعُرف الفقيد بحسن الخلق والالتزام والروح الرياضية العالية، وكان مثالًا يُحتذى به بين زملائه في الفريق، كما حظي بمحبة واسعة بين أبناء القرية، لما اتسم به من تواضع وأخلاق طيبة، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

نعي رسمي من مجلس إدارة المركز

ونعى مجلس إدارة مركز شباب كفر منصور اللاعب الراحل عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، مؤكدًا في بيان النعي أنه يودّع أحد لاعبي الفريق الأول، الذي وافته المنية إثر حادث أليم، مشيدًا بأخلاقه وسيرته الطيبة بين زملائه، ومؤكدًا أن رحيله يمثل خسارة كبيرة لأسرته ومحبيه وأبناء القرية.

