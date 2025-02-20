على أنغام المزمار البلدي.. هدايا ومهرجان تذوق ومشروبات مجانية لزوار معرض "أهلًا رمضان" في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وزَّعت الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، بالتعاون مع العارضين المشاركين في معرض "أهلًا رمضان"، هدايا ومشروبات مجانية، مساء اليوم الخميس، على زوار المعرض الذي تقيمه الغرفة التجارية أمام مسجد الكريم، نهاية شارع كسرى، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة بورسعيد.

ونُظِّم مهرجان تذوق داخل معرض "أهلًا رمضان"، شهد توزيع وجبات ساخنة مجانية، تضمنت دجاجًا ومصنعات الدجاج المختلفة، ومقبلات، فضلًا عن قهوة بأنواع مختلفة، وشوكولاتة، وبلح وتمور، وعصائر وحلوى رمضانية.

كما وزَّعت الغرفة التجارية، بالتعاون مع العارضين، عددًا كبيرًا من الهدايا، وسط أجواء مميزة بين المواطنين والعارضين، حيث تفاعل المواطنون داخل المعرض مع الأغاني الرمضانية الشهيرة التي بُثَّت عبر مكبرات الصوت، إلى جانب مشاركة إحدى الفرق الشعبية بعروضها على أنغام المزمار البلدي، قادمة من محافظة أسوان.

وشهد معرض "أهلًا رمضان" في بورسعيد تخفيضات جديدة اليوم، حيث بلغ سعر 2 دجاجة 135 جنيهًا، و3 دجاجات 140 جنيهًا، وكيلو أرز 20 جنيهًا، وكيلو دقيق 19 جنيهًا، وكيلو سكر 27.5 جنيهًا، وكيلو طماطم ممتاز 2.5 جنيه، وبطاطس درجة أولى ممتازة 5.5 جنيه، وبصل أبيض 7.5 جنيه، وكيلو لحم بلدي ذبيح اليوم 300 جنيه.