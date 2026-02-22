إعلان

لضمان مصداقية الامتحانات.. التعليم: عقوبات رادعة ضد الغش في الثانوية العامة

كتب : داليا الظنيني

11:35 م 22/02/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بضبط منظومة امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة تطبيق عقوبات رادعة ضد أي محاولات غش أو تجاوزات خلال الامتحانات، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على مصداقية العملية التعليمية.

وقال زلطة خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز" إن اجتماع الرئيس السيسي مع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف تناول مجموعة من الإجراءات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها قريبًا، موضحًا أن الهدف منها ضمان انتظام العملية الامتحانية بشكل كامل ومنع أي مشكلات قد تؤثر على مصداقية النتائج، مشددًا على أن الوزارة ستعتمد على التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الامتحانات.

وأضاف أن الوزارة ستكثف التوعية للطلاب حول الضوابط الجديدة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز الانضباط والشفافية في هذه المرحلة المصيرية، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على خروج امتحانات الثانوية العامة بصورة منظمة وموثوقة تعكس الجدية والعدالة في تقييم الطلاب.

وتابع زلطة أن الاجتماع ركز على وضع آليات فعالة لمواجهة أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى الالتزام بالضوابط والتعاون مع الجهات المعنية لضمان سير الامتحانات بسلاسة وعدالة.

وأكد زلطة أن هذه الجهود تعبر عن التزام الدولة بتوفير بيئة امتحانية آمنة ونزيهة، مشددًا على أن النتائج ستكون عادلة ومعبرة عن جهد الطلاب الحقيقي، داعيًا الجميع إلى دعم هذه المنظومة لتحقيق أهداف التعليم في مصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التربية والتعليم منع الغش محمد عبد اللطيف عقوبات الغش امتحانات الثانوية العامة تسريب الامتحانات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أثناء أذان المغرب.. 10 صور من إفطار مصطفي محمد ولاعبى نانت في مباراة لوهافر
أخبار وتقارير

أثناء أذان المغرب.. 10 صور من إفطار مصطفي محمد ولاعبى نانت في مباراة لوهافر
الشلال المقلوب.. مياه ترتفع باتجاه السماء بطريقة غريبة
علاقات

الشلال المقلوب.. مياه ترتفع باتجاه السماء بطريقة غريبة
مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بانفجار جسم غريب بالسويس
أخبار المحافظات

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بانفجار جسم غريب بالسويس
نجيب ساويرس عن "رامز ليفل الوحش": "اللي مش عاجبه مايتفرجش زي حالاتي"
دراما و تليفزيون

نجيب ساويرس عن "رامز ليفل الوحش": "اللي مش عاجبه مايتفرجش زي حالاتي"
"وصلت بلدي الثاني".. تركي آل الشيخ يزور مصر (صور)
دراما و تليفزيون

"وصلت بلدي الثاني".. تركي آل الشيخ يزور مصر (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026