أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بضبط منظومة امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة تطبيق عقوبات رادعة ضد أي محاولات غش أو تجاوزات خلال الامتحانات، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على مصداقية العملية التعليمية.

وقال زلطة خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز" إن اجتماع الرئيس السيسي مع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف تناول مجموعة من الإجراءات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها قريبًا، موضحًا أن الهدف منها ضمان انتظام العملية الامتحانية بشكل كامل ومنع أي مشكلات قد تؤثر على مصداقية النتائج، مشددًا على أن الوزارة ستعتمد على التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الامتحانات.

وأضاف أن الوزارة ستكثف التوعية للطلاب حول الضوابط الجديدة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز الانضباط والشفافية في هذه المرحلة المصيرية، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على خروج امتحانات الثانوية العامة بصورة منظمة وموثوقة تعكس الجدية والعدالة في تقييم الطلاب.

وتابع زلطة أن الاجتماع ركز على وضع آليات فعالة لمواجهة أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى الالتزام بالضوابط والتعاون مع الجهات المعنية لضمان سير الامتحانات بسلاسة وعدالة.

وأكد زلطة أن هذه الجهود تعبر عن التزام الدولة بتوفير بيئة امتحانية آمنة ونزيهة، مشددًا على أن النتائج ستكون عادلة ومعبرة عن جهد الطلاب الحقيقي، داعيًا الجميع إلى دعم هذه المنظومة لتحقيق أهداف التعليم في مصر.