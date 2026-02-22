أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن الأسرة تمثل محور حياته وسعادته الحقيقية، مشددًا على أن أي نجاح خارج إطار الأسرة لا يحمل قيمة إذا لم يتحقق الاستقرار والسعادة داخل البيت.

وقال السيسي خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، إن الحب هو "أجمل ما في الوجود"، معتبرًا أنه الحل الأمثل سواء على مستوى العلاقات بين الأفراد أو بين الشعوب، لأنه القاسم المشترك الذي يصنع التفاهم والسلام.

وأضاف عالم المصريات أن الشعب المصري لا يزال يحمل "جينات الحضارة المصرية"، التي تتجلى في الرقة والابتعاد عن العنف وإراقة الدماء، مؤكدًا أن هذه القيم الحضارية تمثل رصيدًا أخلاقيًا متجذرًا في الشخصية المصرية عبر التاريخ.

وأوضح أن هذه الجينات تظهر في سلوك المصريين اليومي، في تعاملاتهم الإنسانية ورفضهم للعنف، مشيرًا إلى أن هذا الإرث الحضاري هو ما يميز الشعب المصري ويجعله قادرًا على تجاوز المحن.

وكشف وسيم السيسي عن سر اختياره اسم "أفروديت" لابنته، موضحًا أنه كان يبحث عن اسم مميز خلال مشاركته في مؤتمر بالعاصمة اليونانية أثينا.

وتابع أنه عندما شاهد تمثالًا ضخمًا للإلهة أفروديت، ربة الحب والجمال في الميثولوجيا اليونانية، استقر الاسم في ذهنه فورًا، مؤكدًا أن هذا الاختلاف نابع من رؤيته الفلسفية التي تمزج بين الثقافات وترى الجمال في كل الحضارات.

وعن الأوضاع الراهنة، أوضح السيسي أن العالم يمر بظروف صعبة، مشيرًا إلى ما وصفه بقانون "القسوة بالأفراد رحمة بالمجموع".