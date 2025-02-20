بني سويف تحتفل بعيدها القومي على عجل -صور

بني سويف - حمدي سليمان:

أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إشارة بدء ماراثون الدراجات، الذي نظمه الاتحاد المصري للدراجات، بالتعاون مع المحافظة ومديرية الشباب والرياضة،وبالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك في حضور الكابتن أيمن علي رئيس الإتحاد المصري، ونائب أول الاتحاد الافريقى للدراجات، والدكتور أحمد جابر نائب رئيس الإتحاد، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

من جانبه أوضح مدير عام الشباب والرياضة، أنه جرى التنسيق بين الجهات المعنية من المرور، و الإسعاف، لتأمين الفعالية، وتيسير الحركة المرورية خلال فترة الماراثون، الذي يبدأ من أمام ديوان عام المحافظة بكورنيش النيل مرورا بالمستشفى التخصصي، ثم مقر الرقابة الإدارية، ومركز المؤتمرات، انتهاءا بمركز شباب العبور.