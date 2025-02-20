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بني سويف تحتفل بعيدها القومي على عجل -صور

01:34 م الخميس 20 فبراير 2025
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  • عرض 11 صورة
    بني سويف تحتفل بعيدها القومي على عجل (4)
  • عرض 11 صورة
    بني سويف تحتفل بعيدها القومي على عجل (5)
  • عرض 11 صورة
    بني سويف تحتفل بعيدها القومي على عجل (3)
  • عرض 11 صورة
    بني سويف تحتفل بعيدها القومي على عجل (1)
  • عرض 11 صورة
    بني سويف تحتفل بعيدها القومي على عجل (8)
  • عرض 11 صورة
    بني سويف تحتفل بعيدها القومي على عجل (6)
  • عرض 11 صورة
    بني سويف تحتفل بعيدها القومي على عجل (10)
  • عرض 11 صورة
    بني سويف تحتفل بعيدها القومي على عجل (9)
  • عرض 11 صورة
    بني سويف تحتفل بعيدها القومي على عجل (12)
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    بني سويف تحتفل بعيدها القومي على عجل (11)
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بني سويف - حمدي سليمان:

أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إشارة بدء ماراثون الدراجات، الذي نظمه الاتحاد المصري للدراجات، بالتعاون مع المحافظة ومديرية الشباب والرياضة،وبالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك في حضور الكابتن أيمن علي رئيس الإتحاد المصري، ونائب أول الاتحاد الافريقى للدراجات، والدكتور أحمد جابر نائب رئيس الإتحاد، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

من جانبه أوضح مدير عام الشباب والرياضة، أنه جرى التنسيق بين الجهات المعنية من المرور، و الإسعاف، لتأمين الفعالية، وتيسير الحركة المرورية خلال فترة الماراثون، الذي يبدأ من أمام ديوان عام المحافظة بكورنيش النيل مرورا بالمستشفى التخصصي، ثم مقر الرقابة الإدارية، ومركز المؤتمرات، انتهاءا بمركز شباب العبور.

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بني سويف عيد بني سويف القومي الدكتور محمد هاني غنيم ماراثون الدراجات
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