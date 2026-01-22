إعلان

محافظ جنوب سيناء يتفقد مواقع سياحية واعدة فى شرم الشيخ -صور

كتب : رضا السيد

11:17 ص 22/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الهضمة
  • عرض 8 صورة
    تفقد المواقع
  • عرض 8 صورة
    المواقع المتميزة
  • عرض 8 صورة
    المواقع السياحية
  • عرض 8 صورة
    شرم الشيخ
  • عرض 8 صورة
    منطقة الهضبة
  • عرض 8 صورة
    هضبة ام السيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية بمدينة شرم الشيخ، تفقد خلالها عددًا من المواقع الواعدة سياحيًا بمنطقة هضبة أم السيد، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالقطاع السياحي وتنويع أنماطه ومصادره.

واطلع محافظ جنوب سيناء خلال الجولة على طبيعة هذه المواقع وإمكانات استغلالها سياحيًا.

ووجه المحافظ بإعداد الدراسات الفنية والتخطيطية اللازمة، ووضع رؤية مستقبلية متكاملة لتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في تحويلها إلى مشروعات ومزارات سياحية جاذبة، تدعم تنويع الأنماط السياحية وتعزز من تنافسية ومكانة شرم الشيخ على الخريطة السياحية الإقليمية والدولية.

وأشار إلى منطقة هضبة أم السيد تتمتع بمقومات طبيعية وموقع متميز يؤهلها لتكون إضافة نوعية للمنتج السياحي بشرم الشيخ، لذا يجري تطويرها لتكون من ضمن الوجهات السياحية المتميزة بالمدينة.

وأكد أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المناطق ذات المقومات السياحية الواعدة، من خلال التخطيط الجيد والاستغلال الأمثل للأصول، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول السياحية ودعم مسار التنمية الشاملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ جنوب سيناء مواقع سياحية شرم الشيخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات
شئون عربية و دولية

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات
تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
بعد التهدئة مع أوروبا.. ما ملامح الاتفاق الذي توصل إليه ترامب بشأن جرينلاند؟
شئون عربية و دولية

بعد التهدئة مع أوروبا.. ما ملامح الاتفاق الذي توصل إليه ترامب بشأن جرينلاند؟
رئيسة الضرائب: إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال أيام وتضم
اقتصاد

رئيسة الضرائب: إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال أيام وتضم
قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "عمر فرج" وشقيقه لاتهامهما ببث محتوى خادش
حوادث وقضايا

قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "عمر فرج" وشقيقه لاتهامهما ببث محتوى خادش

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر