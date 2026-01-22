محافظ جنوب سيناء يتفقد مواقع سياحية واعدة فى شرم الشيخ -صور

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية بمدينة شرم الشيخ، تفقد خلالها عددًا من المواقع الواعدة سياحيًا بمنطقة هضبة أم السيد، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالقطاع السياحي وتنويع أنماطه ومصادره.

واطلع محافظ جنوب سيناء خلال الجولة على طبيعة هذه المواقع وإمكانات استغلالها سياحيًا.

ووجه المحافظ بإعداد الدراسات الفنية والتخطيطية اللازمة، ووضع رؤية مستقبلية متكاملة لتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في تحويلها إلى مشروعات ومزارات سياحية جاذبة، تدعم تنويع الأنماط السياحية وتعزز من تنافسية ومكانة شرم الشيخ على الخريطة السياحية الإقليمية والدولية.

وأشار إلى منطقة هضبة أم السيد تتمتع بمقومات طبيعية وموقع متميز يؤهلها لتكون إضافة نوعية للمنتج السياحي بشرم الشيخ، لذا يجري تطويرها لتكون من ضمن الوجهات السياحية المتميزة بالمدينة.

وأكد أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المناطق ذات المقومات السياحية الواعدة، من خلال التخطيط الجيد والاستغلال الأمثل للأصول، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول السياحية ودعم مسار التنمية الشاملة.