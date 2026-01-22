إعلان

خالد مبارك يضع ملامح الخطة الخمسية لمدن جنوب سيناء

كتب : رضا السيد

10:37 ص 22/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اللقاء
  • عرض 4 صورة
    الخطة الاستثمارية
  • عرض 4 صورة
    الاجتماع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعًا مع مديري الإدارات المعنية بتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 - 2026 الخاصة للمحافظة، بحضور السكرتير العام المساعد، لمناقشة الموقف التنفيذي للخطة على أرض الواقع.

كما تناول اللقاء مناقشة أهم معايير إعداد ومقترحات الخطة متوسطة الأجل 2026 - 2030، مع التأكيد على ترتيب أولويات المشروعات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأكد المحافظ أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بذلت جهود كبيرة لإعداد الخطة متوسطة الأجل للتنمية المستدامة 2026 – 2030، وما تتضمنه من أهداف استراتيجية خاصة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن ضرورة وضع خطة خاصة بالمحافظة لتسهم في إحداث طفرة تنموية على نطاق واسع بكافة المدن.

وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات الجارية وفقًا للبرنامج الزمني المخطط، بما يحقق مردودًا مباشرًا على حياة المواطن السيناوي، خاصة في قطاعات "الكهرباء، والطرق، والبيئة، والتنمية الحضارية"، إلى جانب دعم احتياجات الحماية المدنية والمرور، وتطوير المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد مبارك مدن جنوب سيناء الخطة الاستثمارية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 5400 دولار للأوقية
اقتصاد

جولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 5400 دولار للأوقية
حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى
زووم

حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى
خاص | تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون
زووم

خاص | تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون
أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه
أخبار

أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه

ترامب عن الرئيس السيسي: رجل قوي ورائع.. أشكره على عمله في غزة
شئون عربية و دولية

ترامب عن الرئيس السيسي: رجل قوي ورائع.. أشكره على عمله في غزة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر