خالد مبارك يضع ملامح الخطة الخمسية لمدن جنوب سيناء

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعًا مع مديري الإدارات المعنية بتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 - 2026 الخاصة للمحافظة، بحضور السكرتير العام المساعد، لمناقشة الموقف التنفيذي للخطة على أرض الواقع.

كما تناول اللقاء مناقشة أهم معايير إعداد ومقترحات الخطة متوسطة الأجل 2026 - 2030، مع التأكيد على ترتيب أولويات المشروعات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأكد المحافظ أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بذلت جهود كبيرة لإعداد الخطة متوسطة الأجل للتنمية المستدامة 2026 – 2030، وما تتضمنه من أهداف استراتيجية خاصة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن ضرورة وضع خطة خاصة بالمحافظة لتسهم في إحداث طفرة تنموية على نطاق واسع بكافة المدن.

وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات الجارية وفقًا للبرنامج الزمني المخطط، بما يحقق مردودًا مباشرًا على حياة المواطن السيناوي، خاصة في قطاعات "الكهرباء، والطرق، والبيئة، والتنمية الحضارية"، إلى جانب دعم احتياجات الحماية المدنية والمرور، وتطوير المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.