تضامن المنوفية توزع 600 وجبة و2800 قطعة ملابس مجانية بمركز الشهداء

كتب : أحمد الباهي

11:42 ص 22/01/2026
كشفت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، اليوم الخميس، عن تنظيم عدد من الفعاليات الخيرية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمركز الشهداء، شملت معارض ملابس بالمجان وتوزيع وجبات غذائية.

وأقيم معرض ملابس مجاني بقرية دراجيل تحت رعاية صبري عبد الحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، وبحضور سعدية مدير إدارة الشهداء الاجتماعية ورئيس وحدة دراجيل، وذلك بالتعاون بين جمعية الأورمان وجمعية تنمية المجتمع بدراجيل.

وافتتح المعرض بحضور مدير المديرية، والمستشار محمد القصاص، ومسؤول جمعية الأورمان، إلى جانب أعضاء جمعية تنمية المجتمع بدراجيل بمركز الشهداء، حيث جرى إتاحة الملابس بالمجان للأسر المستحقة.

وفي السياق ذاته، جرى توزيع 600 وجبة جاهزة على الأسر الأولى بالرعاية بقرية العراقية والقرى المجاورة لها بمركز الشهداء، وذلك من خلال جمعية الأصدقاء.

كما نفذت مديرية التضامن الاجتماعي معرض ملابس آخر بالتعاون بين جمعية الأورمان وجمعية التقوى الخيرية بقرية دبركي، ووزع خلاله 2800 قطعة ملابس بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية.

