"مش عايزة أرجع لجوزي".. سيدة تلقي بنفسها من الطابق الثالث بحلوان

أقدمت سيدة على إلقاء نفسها من شرفة منزل والدتها بالطابق الثالث، وذلك هرباً من ضغوط العودة إلى منزل زوجها بعد خلافات أسرية نشبت بينهما في منطقة حلوان.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً من الأهالي بسقوط سيدة من علو بأحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان.

انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود سيدة مصابة بكسور متفرقة في أنحاء الجسد وكدمات شديدة، بالإضافة إلى معاناة من اضطراب في درجات الوعي.

بإجراء التحريات الأولية وسؤال شهود العيان، تبين أن المصابة كانت قد تركت منزل زوجها منذ فترة على إثر خلافات زوجية متكررة، وتوجهت للإقامة في منزل والدتها.

أشارت التحريات إلى أن السيدة كانت تمر بحالة نفسية سيئة بسبب تلك الخلافات "مش عايزة أرجع لجوزي تاني"، وألقت بنفسها من الطابق الثالث.

تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتبين إصابتها بكسور وكدمات بمناطق متفرقة، وتم وضعها تحت الملاحظة الدقيقة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.