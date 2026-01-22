إعلان

ليالي "أسد الصعيد" تقترب.. قنا تتجمل لاستقبال مريدي سيدي عبدالرحيم القنائي

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:40 ص 22/01/2026
مع حلول شهر شعبان، ترتدي مدينة قنا ثوبها الروحي، وتستعد لاستقبال واحد من أكبر وأعرق الموالد الصوفية في صعيد مصر؛ مولد العارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي.
وعلى وقع الذكر والإنشاد، تتكاتف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان خروج الاحتفالات في صورة تليق بمكانة الحدث وخصوصيته الدينية والتراثية، وسط استعدادات شاملة تمتد من الميدان إلى الذاكرة الشعبية.

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، تزامنًا مع بدء الاحتفالات بمولد القطب الصوفي السيد عبدالرحيم القنائي، والتي تنطلق من الأول من شهر شعبان وتستمر حتى الليلة الختامية منتصف الشهر.

وأكد المحافظ أن هناك تنسيقًا كاملًا بين مختلف القطاعات التنفيذية لضمان خروج المولد بصورة مشرفة، تعكس مكانة قنا كعاصمة للتراث الروحي في الصعيد.

وشدد محافظ قنا على تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الطرق المؤدية لمحيط الاحتفالات، مع إزالة الإشغالات أولًا بأول، بما يضمن السيولة المرورية وسهولة حركة المواطنين والزائرين.

وأشار إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال الآلاف من المشاركين في المولد من داخل وخارج المحافظة، في أجواء آمنة ومنظمة.

من جانبه، أعلن أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، تنفيذ خطة عمل مكثفة تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تعتمد على التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لضمان انتظام الخدمات الحيوية طوال فترة الاحتفالات.

وأوضح أن الخطة تشمل متابعة مستمرة لكافة المرافق، والتعامل الفوري مع أي طارئ قد يؤثر على سير الاحتفالات.

وفي إطار الإجراءات التنظيمية، تم تكثيف التواجد الأمني داخل المسجد وأمام بوابتيه الرئيسيتين، إلى جانب تعزيز أعمال النظافة داخل المسجد ومحيطه الخارجي، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وفرق العمل المختصة.

كما جرى وضع خطة بالتعاون مع شرطة المرافق وإدارات الإشغالات لرفع أي معوقات تعرقل حركة الزائرين أو المرور، مع المرور الميداني المستمر والتدخل السريع عند الحاجة.


وفي خطوة تعكس وعيًا بأهمية التوثيق، أطلق محافظ قنا مسابقة بعنوان «ذاكرة القنائيين» لأفضل صورة أو فيديو يوثق احتفالات المولد، بهدف حفظ وإبراز التراث غير المادي المرتبط بسيدي عبدالرحيم القنائي.

وأوضح المحافظ أن المسابقة تستهدف توثيق العادات والطقوس والممارسات الشعبية المرتبطة بالمولد، وتعزيز الوعي بقيمته الثقافية والروحية، وتشجيع شباب قنا على البحث الميداني والتوثيق البصري.

وأشار محافظ قنا إلى أن المراكز الثلاثة الأولى ستحصل على جوائز أدبية ومالية، على أن يكون آخر موعد لتلقي المشاركات هو 10 فبراير 2026، عبر البريد الإلكتروني للمحافظة، مع الالتزام الكامل بشروط المشاركة، التي تضمن أصالة الأعمال والحفاظ على الحقوق الأدبية واحترام القيم المجتمعية.

سيدي عبدالرحيم القنائي أسد الصعيد قنا

