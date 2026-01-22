إعلان

القضاء العراقي: إجراءات قانونية بحق عناصر داعش بعد تسلمهم من سوريا

كتب : مصراوي

11:47 ص 22/01/2026

القضاء العراقي

بغداد- (د ب أ)

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، أن القضاء العراقي سيباشر باتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين من عناصر داعش الذين سيتم تسلمهم من سوريا وإيداعهم المؤسسات الإصلاحية العراقية المختصة.

وشدد المجلس، في بيان صحفي اليوم، على "توثيق وأرشفة الجرائـــــم الإرهابية المرتكبة أصولياً من قبل عناصر داعش وبالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، لغرض تثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية".

وأكد المجلس أن "جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهـابي، خاضعين لسلطة القضاء العراقي حصراً، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويكرس مبدأ سيادة القانـــون في العـــــراق".

وكان صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صرح الليلة الماضية، بأن السلطات العراقية تسلمت الدفعة الأولى التي تضم 150 عنصراً إرهابيا داعشيا من العراقيين والأجانب المعتقلين في السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وإيداعهم المؤسسات الإصلاحية العراقية.

القضاء العراقي داعش سوريا

فيديو قد يعجبك



