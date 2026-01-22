تداول 19 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

استقبلت موانئ البحر الأحمر 10 سفن تجارية على أرصفتها، وحققت تداولًا بلغ 19 ألف طن من البضائع العامة، إلى جانب 1000 شاحنة و50 سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات شملت 5 آلاف طن بضائع، و434 شاحنة، و28 سيارة، فيما تضمنت حركة الصادرات تداول 14 ألف طن بضائع، و566 شاحنة، و22 سيارة.

وأشار إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم الخميس السفينة الحرية، بينما تغادر الميناء السفينتان Alcudia Express وPan LiLi، لافتًا إلى أن الميناء كان قد استقبل أمس السفينتين نفسيهما، فيما غادرت السفينتان Poseidon Express والحرية.

وفي سياق متصل، شهد ميناء نويبع تداول 3 آلاف طن بضائع، و230 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور وسينا.

كما سجلت صالات الركاب بالموانئ وصول وسفر 1500 راكب عبر الخطين الملاحيين «نويبع – العقبة» و«سفاجا – ضبا».