انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 22-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.14 جنيه للشراء، بتراجع 37 قرشًا، و55.38 جنيه للبيع، بتراجع 36 قرشًا.

بنك مصر: 55.23 جنيه للشراء، بتراجع 32 قرشًا، و55.47 جنيه للبيع، بتراجع 31 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.13 جنيه للشراء، بتراجع 38 قرشًا، و55.37 جنيه للبيع، بتراجع 36 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.23 جنيه للشراء، و55.47 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 55.13 جنيه للشراء، بتراجع 40 قرشًا، و55.38 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا.