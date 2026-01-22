استنكر المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على منتخب الجزائر، معتبرًا إياها قرارات مجحفة وغير مبررة، بعدما تقرر إيقاف لاعبين جزائريين وفرض غرامات مالية على الاتحاد المحلي.

وقال دراجي، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إن الكاف اتخذ "عقوبات فاضحة" بحق الجزائر، مشيرًا إلى معاقبة حارس المرمى لوكا زيدان والمدافع رفيق بلغالي، بحرمانهما من المشاركة في مباراتين ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، دون أن تُفرض إجراءات مماثلة على منتخبات أو لاعبين آخرين.

وأضاف أن الاتحاد الإفريقي قرر أيضًا تسليط غرامات مالية على الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بلغت في مجموعها 100 ألف دولار، معتبرًا أن هذه القرارات تفتقر إلى مبدأ العدالة وتكافؤ المعاملة.

وتابع دراجي بنبرة ساخرة منتقدًا ازدواجية المعايير، قائلًا في انتظار ما وصفه بـ"العقوبات المرتقبة" بحق منتخب السنغال بطل إفريقيا، مؤكدا أن كاف تغاضى في المقابل عن "معاقبة الشعب الجزائري" على حد تعبيره، بسبب تعلقه بوطنه ودفاعه عن قيمه ومبادئه وكرامته، فضلًا عن الروح الرياضية العالية التي أظهرها طيلة أيام البطولة.

كما عبّر دراجي عن استغرابه من توصيف الكاف لتصرفات الجماهير الجزائرية، والتي اعتبرها الاتحاد الإفريقي "سلوكات تسيء إلى سمعة اللعبة في القارة"، معلقًا بسخرية: "واو… قالوا سمعة".