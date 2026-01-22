"تعليم قنا" تنفي تسريب الإنجليزي وتكشف سر تأخر امتحان الهندسة ساعتين

صرّح مصدر مسؤول بمديرية التعليم، بمحافظة قنا، بأنه لا صحة لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تسريب امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدًا أن الامتحان جرى في أجواء طبيعية دون رصد أي مخالفات تتعلق بالتسريب.

وأوضح المصدر أن ما أُثير من جدل خلال الساعات الماضية يرتبط بما حدث أمس في امتحان مادة الهندسة، حيث تأخر تسليم أوراق الامتحان للطلاب بنحو ساعتين، نتيجة اكتشاف خطأ كبير في ورقة الأسئلة قبل توزيعها داخل اللجان، الأمر الذي استدعى إيقاف التوزيع وإعادة تصويب الخطأ وطباعة الامتحان من جديد، حفاظًا على مصلحة الطلاب وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مديرية التربية والتعليم بسرعة فحص شكاوى أولياء الأمور المتعلقة بتأخر تسليم أوراق امتحان الهندسة، والوقوف على جميع ملابسات الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مشددًا على ضرورة انتظام سير الامتحانات دون معوقات، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو ملاحظات لضمان خروج الامتحانات بصورة منظمة وآمنة.

من جانبه، أكد هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه لم يحدث أي تسريب لامتحان الهندسة، موضحًا أن التأخير جاء فقط بسبب وجود خطأ فني في الامتحان، تم تصحيحه على الفور، ثم إعادة طباعة الأوراق وتوزيعها على اللجان.

ويُذكر أن عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة قنا يبلغ 297 لجنة، يؤدي بها الامتحانات 60 ألفًا و270 طالبًا وطالبة، تحت إشراف 10 آلاف و147 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والعاملين.