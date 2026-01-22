إعلان

محافظ القاهرة يوجه بتخصيص أرض لإقامة مستشفى عام بمنطقة الهضبة

كتب : محمد أبو بكر

11:51 ص 22/01/2026

الدكتور إبراهيم صابر

وجّه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص قطعة أرض بمنطقة الهضبة، لإقامة مستشفى عام يخدم أهالي المنطقة، وذلك استجابة لطلب مقدم من النائب محمد نصر الأسيوطي، عضو مجلس النواب.

وأكد "صابر"، بحسب بيان محافظة القاهرة، الخميس، أن التوجيه يأتي في إطار حرص الدولة على دعم وتطوير المنظومة الصحية، والعمل على سد العجز في الخدمات الطبية، خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، التي تعاني من نقص في المستشفيات العامة.

من جانبه، أوضح النائب محمد نصر الأسيوطي أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تلبية مطلب جماهيري طال انتظاره، مشددًا على متابعته المستمرة لكافة الإجراءات التنفيذية، لضمان سرعة تخصيص الأرض وبدء أعمال إنشاء المستشفى في أقرب وقت.

وأشار إلى أن المستشفى الجديد سيسهم في تقديم خدمات صحية متكاملة لأهالي الهضبة والمناطق المحيطة، ويخفف الضغط عن المستشفيات المجاورة، مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل البرلماني والخدمي.

"تعليم قنا" تنفي تسريب الإنجليزي وتكشف سر تأخر امتحان الهندسة ساعتين
ترامب: التهديدات العالمية "بدأت تهدأ"
توجيه من وزير الإسكان بشأن عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن
قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "عمر فرج" وشقيقه لاتهامهما ببث محتوى خادش
"نصب".. صلاح عبدالله يحذر من كريمات التخسيس
