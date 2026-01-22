نفى محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تسريبات أو حالات غش جماعي داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكد "بدوي" أن هناك متابعة لحظية دقيقة من غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، والمرتبطة بغرفة العمليات الفرعية بمديرية التربية والتعليم بأسوان، لرصد أي تجاوزات وضمان انتظام العملية الامتحانية.

وأضاف وكيل الوزارة أن الامتحانات تسير على أكمل وجه داخل 213 لجنة، مؤكداً أن غرف العمليات لم تسجل أي محاولات للغش الإلكتروني اليوم في مادة اللغة الإنجليزية، كما لم تحدث أي واقعة تسريب على مستوى جميع الإدارات منذ انطلاق الماراثون الامتحاني.

وأوضح أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفة يتم رصدها، مشيراً إلى أنه تم بالفعل تطبيق القانون ضد حالة غش إلكتروني واحدة فقط تم ضبطها في مادة اللغة العربية منذ بدء الامتحانات.

وفي الختام، ناشد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان المواطنين وأولياء الأمور ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى إثارة البلبلة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن المديرية.