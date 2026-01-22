إعلان

ميرتس: النظام العالمي يتفكك و"القوة" تحكم.. وعلى أوروبا التخلص من التبعية

كتب : محمود الطوخي

11:10 ص 22/01/2026

فريدريش ميرتس

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، إن النظام العالمي القديم يتفكك بوتيرة مذهلة، مؤكدا أن "القوة" أصبحت هي الركيزة الأساسية للنظام الجديد، مما يفرض على أوروبا "تعزيز قدراتها الدفاعية للدفاع عن نفسها" و"التخلص من التبعية التي تضعفها".

في الوقت نفسه، رحب ميرتس بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جرينلاند، واصفا إياها بأنها "المسار الصحيح"، مؤكدا دعم برلين للمحادثات الثلاثية بين الدنمارك وجرينلاند والولايات المتحدة بشأن مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية.

وشدد ميرتس، على التزام بلاده بحماية جرينلاند والدنمارك والمنطقة الشمالية من تهديدات روسيا، مطالبا حلف شمال الأطلسي "الناتو" بضمان أمن منطقة القطب الشمالي.

وحذر المستشار الألماني من أن العالم سيكون خطيرا إذا استند لمنطق القوة فقط، مجددا ثقته في حلف الناتو ورفضه التخلي عنه.

وأكد ميرتس ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا للتوصل إلى "سلام عادل".

فريدريش ميرتس النظام العالمي أوروبا

