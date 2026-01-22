مباريات الأمس
صفقتان في الطريق.. ماذا يفعل الأهلي في الانتقالات الشتوية؟

كتب : هند عواد

11:38 ص 22/01/2026
    يوسف بلعمري 4_Easy-Resize.com
    يوسف بلعمري
    يوسف بلعمري
    يوسف بلعمري
    يوسف بلعمري
    يوسف بلعمري
    يوسف بلعمري
    يوسف بلعمري
    يوسف بلعمري
    يوسف بلعمري
    هادي رياض
    أحمد عيد 1
    أحمد عيد 4
    أحمد عيد
    أحمد عيد 6
    أحمد عيد 9
    أحمد عيد 8
    مروان عثمان
    مروان عثمان
    مروان عثمان 4
    عمرو الجزار 3
    عمرو الجزار
    عمرو الجزار 7

حسم النادي الأهلي 3 صفقات رسمية حتى الآن، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقا للاتحاد المصري لكرة القدم، بدأت فترة القيد الثانية، يوم الخميس 1 يناير الحالي، وتنتهي يوم 8 فبراير المقبل.

3 صفقات تدعم صفوف الأهلي

تعاقد الأهلي مع الثلاثي، مروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا، عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي وأحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي.

وانضم مروان عثمان إلى الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، فيما انتقل أحمد عيد إلى الأهلي بعقد مدته 3 مواسم ونصف، بينما انضم الجزار للأحمر لمدة 4 مواسم ونصف.

صفقتان على رادار الأهلي

أنهى الأهلي اتفاقه مع الرجاء المغربي، لشراء المدة المتبقية من عقد لاعبه يوسف بلعمري، ووصل اللاعب إلى القاهرة، أمس الأربعاء، قبل أن يشارك في مران الفريق اليوم.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي، إن الأهلي سيقيد بلعمري في قائمته، بدلا من أشرف داري، الذي تم فسخ التعاقد معه، بالاتفاق بين الطرفين.

ويعقد الأهلي جلسة مع مسؤولي بتروجيت، اليوم الخميس، لإنهاء صفقة هادي رياض لاعب الأخير، إلى القلعة الحمراء.

اقرأ أيضًا:

محمد صلاح يتخطي دروجبا ويحقق إنجازا تاريخيًا بدوري الأبطال

"نهائي أو إعارة".. الزمالك يصدم سيف جعفر بهذا القرار



لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

