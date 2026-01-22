صفقتان في الطريق.. ماذا يفعل الأهلي في الانتقالات الشتوية؟

حسم النادي الأهلي 3 صفقات رسمية حتى الآن، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقا للاتحاد المصري لكرة القدم، بدأت فترة القيد الثانية، يوم الخميس 1 يناير الحالي، وتنتهي يوم 8 فبراير المقبل.

3 صفقات تدعم صفوف الأهلي

تعاقد الأهلي مع الثلاثي، مروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا، عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي وأحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي.

وانضم مروان عثمان إلى الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، فيما انتقل أحمد عيد إلى الأهلي بعقد مدته 3 مواسم ونصف، بينما انضم الجزار للأحمر لمدة 4 مواسم ونصف.

صفقتان على رادار الأهلي

أنهى الأهلي اتفاقه مع الرجاء المغربي، لشراء المدة المتبقية من عقد لاعبه يوسف بلعمري، ووصل اللاعب إلى القاهرة، أمس الأربعاء، قبل أن يشارك في مران الفريق اليوم.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي، إن الأهلي سيقيد بلعمري في قائمته، بدلا من أشرف داري، الذي تم فسخ التعاقد معه، بالاتفاق بين الطرفين.

ويعقد الأهلي جلسة مع مسؤولي بتروجيت، اليوم الخميس، لإنهاء صفقة هادي رياض لاعب الأخير، إلى القلعة الحمراء.

