أجرى المهندس وليد عبدالمحسن إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج جولة مرور ميداني على زراعات محصول الطماطم بنطاق مركز طهطا، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، وتعليمات قيادات وزارة الزراعة، وحرصًا على المتابعة الميدانية المستمرة للمحاصيل الزراعية ذات الأهمية الاقتصادية.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من المهندس محمود عبدالعال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الآفات، المهندسة أحلام صابر مدير الإدارة الزراعية بمركز طهطا، عدد من مهندسي الإدارة الزراعية ومهندسي المكافحة بالمركز.

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة عددًا من حقول الطماطم، واطلع على الحالة العامة للمحصول ومستوى الإصابة بالآفات والأمراض، وعلى رأسها سوسة ثمار الطماطم "توتا أبسولوتا"، حيث تبين وجود بعض الإصابات بدودة ثمار الطماطم وبعض الأمراض الفطرية، إلا أنها لا تزال في الحدود الآمنة وأقل من الحد الحرج المؤثر على الإنتاج، ولا تمثل خطورة في حال الالتزام الكامل بالتوصيات الفنية الصادرة عن وزارة الزراعة.

واستمع وكيل الوزارة إلى عدد من شكاوى المواطنين المتعلقة بالحيازة الزراعية وصرف الأسمدة المدعمة، ووجه بسرعة فحص هذه الشكاوى والعمل على حلها فورًا وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وأكد خلال الجولة أهمية الالتزام ببرامج المكافحة الموصى بها، والمتابعة الدورية للمحصول، وعدم الإفراط في استخدام المبيدات، حفاظًا على جودة الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادي للمزارعين.

جدير بالذكر أن المساحة المنزرعة بمحصول الطماطم بمحافظة سوهاج تبلغ بنحو 12 ألف فدان، من أصناف بريفيو 320 وبريفيو 010، والتي تعد من المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية بالمحافظة.