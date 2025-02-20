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انقطاع الكهرباء عن قرية بالبحيرة بسبب حريق في محول

11:12 ص الخميس 20 فبراير 2025

قوات الحماية المدنية

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البحيرة - أحمد نصرة:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، من السيطرة على حريق شب داخل محول كهرباء بقرية النجيلة التابعة لمركز كوم حمادة وإخماده دون حدوث إصابات بشرية.

تلقى مركز شرطة كوم حمادة، بلاغا من أهالى قرية النجيلة بدائرة المركز بنشوب حريق بمحول كهرباء، فور ذلك انتقلت سيارات الإطفاء، وجرى فصل التيار الكهربائي، وفرض كردون أمني حول الحريق والسيطرة عليه، وتبين من المعاينة نشوب الحريق داخل محول كهرباء خاص بمنطقة مقابر سيدى قنديل بسبب ضغط التيار العالي.

حرر المحضر اللازم، جرى إخطار شركة كهرباء توزيع البحيرة وهندسة كهرباء كوم حمادة وفصل التيار الكهربائي عن القرية وجار إصلاح المحول.

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