إصابة 4 أشخاص في حريق بشقة سكنية بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، بحالات اختناق إثر نشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة عرب المدابغ، بحي غرب مدينة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بوقوع حريق في شقة سكنية بعمارة 1، مساكن عرب المدابغ.

انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة أن الحريق نشب في بعض القطع الخشبية داخل حمام الشقة، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بحالات اختناق نتيجة الأدخنة.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة للتحقيق.