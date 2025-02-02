مصرع شابين في تصادم تريلا بدراجة نارية بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي شابان مصرعهما في حادث تصادم بين تريلا ودراجة نارية على طريق مطار الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقت مديرية أمن الوادي الجديد بلاغًا من إدارة النجدة يفيد وقوع الحادث بالقرب من مطار مدينة الخارجة. أسفر الحادث عن مصرع أحمد محمود عبد الوهاب (26 عامًا) وأبانوب سامي نعيم (30 عامًا)، وكلاهما من سكان مدينة الخارجة.

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجاري تحرير محضر بالواقعة، مع إحالة الحادث للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.