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بنسبة 97.5%.. اعتماد نتيجة معاهد التمريض في بورسعيد - صور

08:32 م الأحد 02 فبراير 2025
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

اعتمد الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، نتيجة الفصل الدراسى الأول للصف الأول بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع بورسعيد

وبلغت نسبة نجاح الطلاب 97.5%، حيث تقدم للإمتحان في الصف الأول لهذا العام 179 طالب وطالبة بمعهدي المبرة والسلام

وتقدم مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بالتهنئة للناجحين، متمنيا لجميع الطلاب والطالبات بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض بالمزيد من النجاح والتوفيق في مستقبلهم المهنى، ولأولياء أمورهم على الجهد المبذول مع أولادهم، لتقديم نماذج نافعة للمجتمع المصرى ولوطنهم الحبيبة مصر

كما قدم الشكر إلى هيئة التدريس والعاملين بإدارة التعليم الفني ومعاهد الفرع على الجهد المبذول طوال الفصل الدراسي الأول، للوصول للنتيجة المرجوة للطلاب والطالبات بمعاهد رعاية الفنية للتمريض.

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نتيجة معاهد التمريض بورسعيد الدكتور أحمد حسن سالم هيئة الرعاية الصحية الفصل الدراسى الأول
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