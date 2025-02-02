محافظ الفيوم يوجه بتوفير جهاز العروس لابنة ضحية أسد الفيوم (صور)

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الفيوم - حسين فتحي:

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جمعية الأرمان بتوفير جهاز العروس لابنة المرحوم سعيد جابر الدش، ضحية حادث أسد حديقة الحيوان، الذي أودى بحياة رب الأسرة.

كان المحافظ قد استقبل أسرة المرحوم سعيد جابر الدش في مكتبه، بحضور الدكتورة شيرين فتحي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي. وقدم العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وأكد الأنصاري أن المحافظة لن تتوانى في تقديم الدعم الكامل للأسرة، متعهداً بتلبية احتياجات الزوجة والأبناء، موجهاً وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة تسوية المعاش ودفع المصروفات الدراسية للأبناء حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي. كما شدد على التنسيق مع جمعية الأورمان لتوفير جهاز العروس لابنة الفقيد.

وخلال اللقاء، قام المحافظ بتسليم أسرة الفقيد مساعدات مالية وعينية من المحافظة، بالإضافة إلى مساعدات مالية من المؤسسة الفرعية للتكافل، ومساعدات عينية مقدمة من جمعية الأورمان.