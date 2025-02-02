خلافات زوجية أم حالة نفسية.. لماذا انتحر زوج ميكب ارتست المحلة؟

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الغربية- مروة شاهين:

أصدرت النيابة العامة بمحافظة الغربية، تصريحًا بدفن جثمان الشاب محمد طارق زوج الميكب ارتست نورا بلال الذي انتحر أمس السبت، بإلقاء نفسه من الطابق السادس بمنزل والده بمنطقة نادي الشرطة بمدينة المحلة الكبري.

وأعلنت أسرته أن صلاة الجنازة، على الشاب ستكون عقب صلاة المغرب بمسجد أبو المجد على أن يدفن بمقابر أسرته بمنطقة عزبة حمد، بمركز المحلة الكبري.

وكشف عم الشاب الراحل، أن "محمد طارق" انتحر بسبب سوء حالته النفسية بعد وجود خلافات بينه وبين زوجته.

وأشار عم المتوفي أن الواقعة حدثت في منزل أسرته وليست منزل الزوجية، قائلا: " محمد كان بينه وبين زوجته خلافات وبقالهم أسبوعين في مشكلة كبيرة بينهم، و محمد كان جيب تورته وراح يصالحها علشان ولاده لأن الخلاف طبيعي زي أي زوجين ومسيرهم يتصالحوا ".

وأضاف أنهم تفاجئوا بقفزه من شرفة المنزل قائلا: " كان قاعد معانا وبنتكلم وفجأة قام دخل البلكونه وتفاجئنا أنه رمى نفسه، نزلنا وحاولنا نسعفه لكن مقدرناش".

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي، بسقوط شاب من الدور السادس من شرفة منزلها.

انتقلت قوات الأمن وسيارة إسعاف الي محل البلاغ، وتبين وفاة شاب يدعي "محمد طارق " 39 عامًا، إثر سقوطه من الطابق السادس من شرفة منزله

وجرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحويل الجثمان إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا، وانتداب خبراء الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وبناء عليه صدر القرار السابق بدفن الجثمان.

تعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال متخصصين.