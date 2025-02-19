جنوب سيناء تودع السائق ضحية حادث سيارة مستشار المحافظ في جنازة مهيبة

جنوب سيناء – رضا السيد:

ودعت مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، الشاب إبراهيم علي رضوان، سائق بديوان عام المحافظة، في مشهد مهيب الشاب، والذي لقى حتفه إثر حادث تصادم سيارة شيروكي مع سيارة نقل أمس، وأسفر عن مصرع 3 بينهم السائق، و مستشاري محافظ جنوب سيناء.

وشيع مئات المواطنين بطور سيناء السائق الشاب عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد المنشية، واختلطت مشاعر الحزن والدموع والنحيب في لحظة الوداع الأخير للشاب المحبوب لدى مواطني المدينة، وشيع إلى مثواه الأخير بمقابر طور سيناء الجديدة .

وكانت أجهزة الأمن بجنوب سيناء تلقت بلاغًا بمصرع كلًا من اللواء طلعت العناني، مستشار محافظ جنوب سيناء لمشروع التجلي الاعظم بسانت كاترين ورئيس مدينة سانت كاترين الأسبق، والعميد عماد العنان، مستشار المحافظ للجودة والمتابعة، وإبراهيم علي محمد رضوان، سائق سيارة المحافظة، عندما كانوا في طريقهم من دير سانت كاترين بمنطقة النبي صالح، واصطدمت بالسيارة الشيروكي التابعة لمجلس مدينة سانت كاترين، والتي كانوا بداخلها مع سيارة نقل تحمل حجارة، وأدت قوة التصادم إلى احتراق مقدمة السيارة الشيروكي.

جرى نقل الضحايا إلى مستشفى سانت كاترين، بعد أن لفظوا أنفاسهم الأخيرة في موقع الحادث، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

وبعد التحقيق وعمل المعاينة التصويرية للحادث، صرحت جهات التحقيق بدفن الجثامين الثلاثة، وقرر محافظ جنوب سيناء تخصيص 3 سيارات إسعاف مجانًا لنقل الجثامين إلى مثواهم الأخير بمحافظتهم.

وأحالت جهات التحقيق بمدينة نويبع، سائق النقل المتهم في حادث مصرع مستشاري محافظ جنوب سيناء، وسائق المحافظة إلى مستشفى الفيروز للتأمين الصحي بطور سيناء، لإجراء تحاليل المخدرات للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

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