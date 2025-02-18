مصرع مستشار محافظ جنوب سيناء لمشروع التجلي الأعظم في حادث سير

جنوب سيناء - رضا السيد:

لقي اللواء طلعت العناني مستشار محافظ جنوب سيناء لمشروع التجلي الأعظم مصرعه في حادث تصادم أليم بسيارة نقل "قلاب" منطقة النبي صالح بسانت كاترين.

كما لقى مصرعه العميد عماد عنان، أحد القيادات المحلية بمحافظة جنوب سيناء، كان برفقة مستشار محافظ جنوب سيناء، وأصيب السائق بإصابات خطيرة.

تلقت أجهزة الأمن بجنوب سيناء بلاغا بمصرع كلا من اللواء طلعت العناني، مستشار محافظ جنوب سيناء لمشروع التجلي الاعظم بسانت كاترين ورئيس مدينة سانت كاترين الأسبق، ومصرع العميد عماد العنان، من القيادات المحلية بمحافظة جنوب سيناء، عندما كانا في طريقهما من دير سانت كاترين لمنطقة النبي صالح واصطدم بالسيارة الشيروكي التابعة لمجلس مدينة سانت كاترين، وكانت السيارة النقل تحمل حجارة، وأدت قوة التصادم لاحتراق مقدمة السيارة الشيروكي.

جرى نقل الضحيتين لمستشفى سانت كاترين، ولكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة في موقع الحادث.

وقال شهود عيان، إن التصادم وقع بمنطقة النبي صالح، واصطدمت السيارة النقل القلاب بالسيارة الشيروكي.

وخيم الحزن علي مدينة سانت كاترين، ونعى سكان سانت كاترين مستشار المحافظ،

وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق