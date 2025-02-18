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مستشارو محافظ جنوب سيناء.. التصريح بدفن ضحايا حادث سانت كاترين

09:32 م الثلاثاء 18 فبراير 2025
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    اللواء طلعت العناني
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    إبراهيم على محمد رضوان
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    العميد عماد العنان
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جنوب سيناء - رضا السيد:

صرحت جهات التحقيق في مدينة نويبع بدفن جثامين مستشاري محافظ جنوب سيناء، اللواء طلعت العناني والعميد عماد عنان، إلى جانب السائق إبراهيم علي محمد رضوان، الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم بمدينة سانت كاترين.

وقررت المحافظة تخصيص ثلاث سيارات إسعاف لنقل الجثامين إلى مثواهم الأخير مجانًا.

وكان الحادث قد وقع صباح اليوم في منطقة النبي صالح، حيث اصطدمت سيارة مجلس مدينة سانت كاترين بشاحنة محملة بالحجارة، ما أدى إلى احتراق مقدمة السيارة ووفاة الضحايا على الفور.

وسادت حالة من الحزن مدينة سانت كاترين، بينما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث.

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محافظ جنوب سيناء حادث سانت كاترين مدينة نويبع
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