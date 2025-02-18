إلغاء احتفالات العيد القومي بجنوب سيناء وإعلان الحداد ثلاثة أيام

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جنوب سيناء - رضا السيد:

قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلغاء جميع الاحتفالات الفنية الخاصة بالعيد القومي للمحافظة والذكرى 36 لاستعادة طابا، وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح مستشاريه الذين لقوا مصرعهم في حادث مروري بمدينة سانت كاترين.

ونعى المحافظ اللواء طلعت العناني، مستشار مشروع التجلي الأعظم، والعميد عماد عنان، مستشار الجودة والمتابعة، والسائق إبراهيم علي محمد رضوان، وقرر تخصيص ثلاث سيارات لنقل جثامينهم إلى محافظاتهم مجانًا لدفنهم بمقابر أسرهم.

وكان الحادث قد وقع صباح اليوم في منطقة النبي صالح، حيث اصطدمت سيارة مجلس مدينة سانت كاترين بشاحنة محملة بالحجارة، ما أدى إلى احتراق مقدمة السيارة ووفاة الركاب على الفور.

وسادت أجواء الحزن مدينة سانت كاترين، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث.

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