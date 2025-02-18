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من 10 جنيهات لآلاف.. فوانيس رمضان أشكال وألوان في بني سويف- فيديو وصور

04:39 م الثلاثاء 18 فبراير 2025
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    فوانيس رمضان
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    فوانيس رمضان
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بني سويف- حمدي سليمان:

بدأ أهالي محافظة بني سويف في التوافد على شوادر ومحلات بيع الفوانيس بمختلف المراكز السبعة، احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك.

وتنوعت أشكال الفوانيس واختلفت أسعارها طبقا الخامات المستخدمة فيها، حيث تراوحت الأسعار ما بين 10 جنيهات الفوانيس الميدالية حتى آلاف الجنيهات طبقا للأحجام والأشكال المختلفة.

يقول علاء عبد اللطيف صاحب أكبر شوادر بيع الفوانيس بالمحافظة، شراء الفانوس من أهم العادات والتقاليد المصرية خلال شهر رمضان المبارك، لإضفاء البهجة والفرحة على الأطفال والكبار، وأشار إلى اختلاف الأسعار باختلاف الأحجام والخامات سواء الفوانيس النحاس، أو الصاج، أو البلاستيك.

وأكد أنه خلال السنوات الأخيرة لجأ المواطنون لتزيين المنازل وليس الشوارع فقط، وظهرت ديكورات منزلية مختلفة منها أدوات تقديم على السفرة، وستائر، ومفارش، وديكورات مختلفة والتى تمنح البهجة فى المنازل ابتهاجا بقدوم شهر رمضان المبارك.

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بني سويف فوانيس رمضان محافظة بني سويف
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