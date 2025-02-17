بالصور.. محافظ أسوان يفتتح سلسلة معارض "أهلًا رمضان" بشارع المطار (صور)

سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية يلتقي زوار معرض "أهلًا رمضان" في

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، سلسلة معارض "أهلًا رمضان" بوسط مدينة أسوان في شارع المطار، بتخفيضات تصل إلى 30%.

وقال المحافظ إن هذه المعارض يشارك فيها كلٌّ من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف خلق روح التنافس الذي يصب في مصلحة المواطن الأسواني، من خلال توفير السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في السوق المحلي، مراعاةً للظروف الأسرية والمعيشية، ودعماً للأسر الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أن هذه المعارض المخصصة لبيع السلع الغذائية والأساسية تشمل اللحوم بسعر 300 جنيه للكيلو، بالإضافة إلى الدواجن، والخضروات، والفاكهة، والبقوليات، والياميش، إلى جانب السبع سلع الأساسية المدرجة ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتضم أماكن بيع منتجات وسلع "أهلًا رمضان" سبعة مواقع في مركز ومدينة أسوان، تشمل فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة في الشيخ هارون، والعقاد، وأطلس، وحي اللوتس (الإسكان المميز)، بالإضافة إلى معارض مبادرات المجتمع المدني والأحزاب في منطقتي السيل والمحمودية. كما يجري افتتاح معارض مماثلة في بقية المراكز والمدن، حيث تشمل أربعة مواقع في مركز ومدينة كوم أمبو، وهي: المعرض الدائم بوسط المدينة، المعرض الدائم بسور مصنع السكر، المعرض الجاري تجهيزه في منطقة البيارة، وفرع الشركة المصرية بوسط المدينة.

وفي مركز ومدينة إدفو، تتوافر سلع "أهلًا رمضان" في أربعة أماكن، تشمل المعرض الدائم بشارع 23 يوليو، وفرع الشركة المصرية، وموقعين جاري تجهيز المعرض بهما داخل المدينة.

أما في مركز ومدينة نصر النوبة، فتضم ثلاثة مواقع، وهي: المعرض الدائم بجوار مكتب التموين بشارع عمدا، وفرع الشركة المصرية بقرية توشكى غرب، وفرع آخر بجوار مكتب بريد نصر. وفي مركز دراو، يوجد المعرض الدائم بوسط المدينة، بالإضافة إلى فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة.