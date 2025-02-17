محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المركزة بالفشن -صور

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بني سويف-حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة العناية المركزة بمستشفى الفشن المركزي، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تفقد المحافظ وحدة العناية المركزة بعد تطويرها، والتي تضم 10 أسرّة مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي والمونيتورز، بالإضافة إلى دعمها بالمستلزمات الطبية والعناصر البشرية المدربة وفق معايير وزارة الصحة، لضمان تقديم خدمات علاجية جيدة.

كما شملت الجولة تفقد عدد من أقسام المستشفى، ومنها وحدة العناية المركزة للأطفال التي جرى افتتاحها مؤخراً، حيث اطمأن المحافظ على انتظام تقديم الخدمة، مؤكداً أهمية الإلتزام بجدول العمل لضمان استمرارية الرعاية الطبية بالمستوى المطلوب.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المستشفى، للاستماع إلى آرائهم وشكواهم، ومناقشة مقترحاتهم لتحسين مستوى الخدمات، مؤكداً دراسة تلك الملاحظات والعمل على إيجاد حلول مناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار الإمكانات المتاحة والضوابط القانونية.