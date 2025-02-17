إعلان

محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المركزة بالفشن -صور

03:06 م الإثنين 17 فبراير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المركزة بالفشن (4)
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المركزة بالفشن (5)
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المركزة بالفشن (6)
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المركزة بالفشن (3)
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المركزة بالفشن (8)
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المركزة بالفشن (9)
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المركزة بالفشن (10)
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المركزة بالفشن (11)
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المركزة بالفشن (12)
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المركزة بالفشن (13)
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المركزة بالفشن (14)
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المركزة بالفشن (7)
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المركزة بالفشن (1)
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المركزة بالفشن (15)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف-حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة العناية المركزة بمستشفى الفشن المركزي، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تفقد المحافظ وحدة العناية المركزة بعد تطويرها، والتي تضم 10 أسرّة مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي والمونيتورز، بالإضافة إلى دعمها بالمستلزمات الطبية والعناصر البشرية المدربة وفق معايير وزارة الصحة، لضمان تقديم خدمات علاجية جيدة.

كما شملت الجولة تفقد عدد من أقسام المستشفى، ومنها وحدة العناية المركزة للأطفال التي جرى افتتاحها مؤخراً، حيث اطمأن المحافظ على انتظام تقديم الخدمة، مؤكداً أهمية الإلتزام بجدول العمل لضمان استمرارية الرعاية الطبية بالمستوى المطلوب.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المستشفى، للاستماع إلى آرائهم وشكواهم، ومناقشة مقترحاتهم لتحسين مستوى الخدمات، مؤكداً دراسة تلك الملاحظات والعمل على إيجاد حلول مناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار الإمكانات المتاحة والضوابط القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ بني سويف وحدة العناية المركزة بالفشن محمد هاني غنيم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

خريطة مسلسلات رمضان 2025 والقنوات العارضة.. 35 عملا دراميا بالأسماء والصور