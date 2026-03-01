الإمارات تقرر إغلاق سفارتها في طهران وسحب بعثتها الدبلوماسية

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، عن إغلاق سفارة الدولة في طهران وسحب سفيرها وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في خطوة "حازمة" ردا على التصعيد العسكري الأخير.

إدانة الاعتداءات الصاروخية

جاء في بيان الوزارة: "أعلنت دولة الإمارات إغلاق سفارتها في طهران، وسحب سفيرها وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية، على خلفية الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة، والتي تعد هجمات عدوانية طالت مواقع مدنية، بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية".

انتهاك السيادة والقانون الدولي

أكد البيان أن هذه الهجمات "عرّضت مدنيين عُزل للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول، يُعد انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

رفض النهج العدواني

شددت الخارجية الإماراتية، على أن هذا القرار يأتي تجسيدا لموقف الدولة الثابت والحازم في رفض أي اعتداء يمس أمنها وسيادتها، مشيرة إلى أن استمرار هذا "النهج العدواني والاستفزازي" يقوّض فرص التهدئة ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي.

سياق التصعيد الإقليمي

يأتي هذا التطور الأمني الصادم في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.